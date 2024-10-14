Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali’nin geleneksel korteji 18 Ekim Cuma saat 18.00’de Karaalioğlu Parkı’ndan başlayacak. Hıdırlık Kulesi’nden tarihi Kaleiçi’ne girecek kortej Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek.

Antalya’nın bir yanı uçsuz bucaksız mavisiyle Akdeniz’e bir yanı tarihe açılan eski kent merkezi Kaleiçi, festival için artık gün sayıyor. Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali, 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl 18 ülkeden 23 şehrin katılacağı festivalin merakla beklenen korteji ise 18 Ekim’de gerçekleşecek.

Konuk şehirlerin de katıldığı, birbirinden renkli görüntülere sahne olan kortej, saat 18.00’de Karaalioğlu Parkı’nda toplanacak. Festival korteji Hıdırlık Kulesi’nden Kaleiçi’ne girecek. Hesapçı Sokak boyunca devam edecek kortej tarihi Hadrian Kapısı’ndan Atatürk Caddesi’ne ulaşacak. Kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Saat 20.00’de ise Cumhuriyet Meydanı’nda Feridun Düzağaç ve Madrigal konseri gerçekleşecek.