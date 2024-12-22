Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Mutfak Günleri Festivali’nde büyük bir başarıya imza attı.

18-21 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Şile’de gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, farklı kategorilerde aldıkları derecelerle dikkat çekti. Mücahid Bayduz, Üniversite Düzeyi Ana Yemek Kategorisinde altın madalya kazanırken, Muhammed Hakan Ateş, Üniversite Düzeyi Restoran Tatlı Kategorisinde altın madalya, Umut Kaya, Üniversite Düzeyi Restoran Tatlı Kategorisinde altın madalya, Batuhan Yaşar, Üniversite Düzeyi Makarna Kategorisinde gümüş madalya, Selman Alper, Üniversite Düzeyi Ana Yemek Kategorisinde bronz madalya kazandı.

Aşçılık programı öğrencileri, hem bireysel yeteneklerini hem de aldıkları eğitimin kalitesini uluslararası arenada sergileyerek ödüllerle döndüler. Yarışmada, katılımcıların performansı ise teknik bilgisi ve lezzet sunumları profesyonel bir jüri tarafından değerlendirildi.