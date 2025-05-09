Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde tarım alanlarında büyük zarara yol açan kahverengi kokarca ile mücadelede doğanın dengesinden faydalanarak dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Akademik çalışmalarla sülünlerin bu zararlı böcekle beslendiği ortaya konurken, bu kapsamda toplam bin 200 sülün, Ordu ve İstanbul’daki çeşitli noktalarda doğaya salındı.

Samsun Gelemen ve İstanbul Polonezköy Sülün Üretim İstasyonlarında yetiştirilen sülünlerden 400’ü İstanbul’un Şile ve Sarıyer ilçelerine, 800’ü ise Ordu’nun Fatsa, Perşembe ve Çamaş ilçelerine bırakıldı. Zararlının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde doğaya bırakılan sülünlerin, kimyasal kullanımına gerek kalmadan çevre dostu bir çözüm sunması hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, biyolojik mücadelenin doğaya ve tarıma en az zarar veren yöntem olduğunu vurgulayarak, sülünlerin doğal yaşam döngüsündeki rolü sayesinde tarım zararlısı kahverengi kokarca ile etkili mücadele sağlanabileceğini belirtti.