İEÜ Medical Point Hastanesinden Uzm. Dr. Seymur Aslanov, Avrupa Gastroenteroloji ve Hepatoloji Board Sertifikası’nı aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, önemli bir uluslararası başarıya ev sahipliği yaptı. Gastroenteroloji Bölümü’nde görev yapan Uzm. Dr. Seymur Aslanov, Avrupa’nın en prestijli uzmanlık sınavlarından biri olan European Specialty Examination in Gastroenterology and Hepatology (ESEGH) sınavını başarıyla geçerek Avrupa Gastroenteroloji ve Hepatoloji Board Sertifikası almaya hak kazandı.

Sadece sınırlı sayıda hekimin almayı başardığı bu sertifika, tıp dünyasında bilimsel bilgi ve klinik uygulama açısından yüksek standartlara sahip uzmanların tanınmasını amaçlıyor. Avrupa genelinde geçerliliğe sahip olan bu belge, aynı zamanda uluslararası alanda hasta bakımının kalitesini artırmayı hedefliyor.

"Bu belge yılların emeği"

Başarısıyla ilgili duygularını paylaşan Uzm. Dr. Seymur Aslanov, "Avrupa Gastroenteroloji ve Hepatoloji Board Sertifikası almak benim için büyük bir onur. Bu süreçte beni destekleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’ne, kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve her zaman yanımda olan aileme teşekkür ediyorum. Bu sertifika sadece akademik bir unvan değil; aynı zamanda yılların emeği, özverisi ve kararlılığının bir sonucu. Mesleğime olan bağlılığım, bilimsel tutkum ve hastalarıma en iyisini sunma hedefimle aynı yolda ilerlemeye devam edeceğim" dedi.

Aslanov, bu başarının yalnızca kişisel bir gelişim değil, aynı zamanda Türkiye’deki hasta bakım standartlarının yükseltilmesine de katkı sağlayacağını vurguladı.