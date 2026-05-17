İzmir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nu yeni sezona hazırladı. Koltuklar yenilendi, sahne düzeni değişti; Açıkhava, 3 bin 150 kişilik dev sanat merkezi modern görünümüyle İzmirlileri bekliyor. Bu sezon tam 106 etkinlik planlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark içerisinde yer alan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'ndaki yenileme çalışmalarını bitirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında hem sahne hem de oturma alanlarında kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza AŞ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla tiyatroda estetik ve konfor ön plana çıkarıldı. Yeni sezonda gerçekleştirilecek tiyatro, konser ve kültürel etkinliklerde İzmirlilerin daha kaliteli bir deneyim yaşaması hedeflendi. Grand Plaza AŞ İşletmeler Müdürü Efe Can Mutlu, 'Sahnenin yan taraflardan da görülebilmesi adına biraz geri çektik. Gelen misafirlerimizin daha rahat ve konforlu oturması adına koltuklarda bütünüyle yenileme çalışması yaptık. 3 bin 150 kişilik oturma kapasitemiz var. Planladığımız 106 etkinliğimiz mevcut. Yeni sezona hazırız' dedi.