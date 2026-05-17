İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 24 bin 30 adet uyuşturucu hap ve bir miktar kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen saha çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen hedef şahıs K.K.'nin (27) adresi belirlendi. Şüphelinin ikametine dün ekipler tarafından baskın düzenlendi.

Adreste yapılan detaylı aramalarda; 445 kutu içerisinde toplam 24 bin 30 adet uyuşturucu hap, 7 fişek halinde satışa hazır 4,71 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 42 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli K.K. hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçlarından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.