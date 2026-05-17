Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde geliştirilen ve çay banyosunu jakuziyle birleştiren 'Çaykuzi' konsepti, hem rahatlatıcı etkisi hem de özgün yapısıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde turizme yönelik dikkat çekici bir uygulama hayata geçirildi. İlçede işletmecilik yapan Ahmet Karadeniz tarafından geliştirilen ve çay banyosu temeline dayanan jakuzi konsepti 'Çaykuzi' olarak adlandırıldı. Karadeniz'in simgesi olan çayın, doğal ortamla bir araya getirildiği konsept, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de oldukça ilgisini çekti.

Doğal bir ortamda hazırlanan çay banyosu deneyiminin, dinlenme ve rahatlama amacıyla tercih edildiği belirten Karadeniz uygulamayı ilk kendisinin denediğini ve sonrasında bölgeye gelen misafirlerine sunduğunu dile getirdi. Deneyenleri memnun kaldığını kaydeden Karadeniz 'Rizemizde çay üretimi yapılmaktadır. Ben de bu çayımızı başka nerelerde kullanabiliriz diye düşündüm ve taze yeşil çaylarımızı toplayıp jakuzinin içerisinde dinlendirdim. İl önce kendim denedim. Muhteşem bir rahatlama hissettim ve bu konsepti neden otel konseptine koymayayım diye düşündüm. Misafirlerimizin üzerinde denedik. Geri dönüşleri muhteşem oldu, gerçekten çok memnun kaldıklarını söylediler ve ismini de Çaykuzi olarak koyduk' dedi.