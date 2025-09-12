Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Karaosmanoğlu, il genelinde başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelenin devam ettiğini duyurdu. Karaosmanoğlu, zararlının kışlaklara çekildiği bu dönemde "Cezbet-Öldür" yöntemi ile çalışmaların hız kazandığını belirtti.

Bekir Karaosmanoğlu, ilde fındığın ekonomide büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Fındığın en önemli zararlılarından biri olan kahverengi kokarca ile her mevsim mücadele etmek büyük önem taşıyor. Geç hasat edilen fındık çeşitlerinde hasadın devam ettiği bu günlerde, sahada popülasyon takibi yapılıyor. Ayrıca mısır, çeltik ve kivi gibi diğer ürünlerde oluşabilecek zararlara karşı da önlemler alınmaktadır" dedi.

Karaosmanoğlu, üreticilerden tuzakları kışlak girişlerine yerleştirmelerini ve 5-7 günde bir etrafında toplanan zararlıları imha etmelerini istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının eylem planı doğrultusunda, kahverengi kokarcanın kışlaklara giriş yaptığı eylül ayında çalışmalar başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 16 ilçeye toplam 9 bin 993 feromon tuzak ve bin 933,5 litre bitki koruma ürünü (BKÜ) dağıttı. Tuzaklar, zararlıları çekip toplandıkları yerde imha etmeye yönelik olarak yerleştiriliyor. Üreticilere ayrıca, geç hasat edilen fındık çeşitleri ve mısır, çeltik, kivi gibi diğer ürünlerde oluşabilecek zararların önlenmesi için il ve ilçe tarım müdürlükleri ile iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu.