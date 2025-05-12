DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, Kahverengi Kokarca mücadelesi kapsamında 18 köy ve 6 mahallede toplam 145 adet el yapımı tuzak asıldı.

Tuzak asım çalışmaları kapsamında Halilbey Köyü’nde düzenlenen programa Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da katıldı. Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Zengin, Prof. Dr. Hayrettin Zengin ve Prof. Dr. Mehmet Köroğlu, kahverengi kokarca ile mücadelede kullanılan el yapımı tuzaklar ve bu tuzaklar içerisine yerleştirilen Sakarya Üniversitesince geliştirilen yerli ve milli feromonlar hakkında katılımcılara teknik bilgiler sundu.

Gümüşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Gümüşova Ziraat Odası iş birliğiyle yürütülen "Sürdürülebilir Fındık Yetiştiriciliğinde Kahverengi Kokarca Mücadelesi Kapsamında El Yapımı Tuzak Asımı ve Tuzakların Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 18 köy ve 6 mahallede toplam 145 adet el yapımı tuzak asıldı.

Programda zararlının yayılımını kontrol altına almak ve fındık verimliliğini korumak amacıyla bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtildi.