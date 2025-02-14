Adıyaman’ın Kahta Belediyesi muayenesi yapılmayan asansörlerin mühürleneceğini duyurdu.

Kahta Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla asansör denetimlerini sıkılaştırıyor. Kahta genelinde yapılan incelemelerde birçok asansörün periyodik bakım ve denetimlerinin yapılmadığı, bu nedenle ciddi riskler taşıdığı tespit edildi. Bakımsız ve denetlenmeyen asansörler, günlük kullanımda arıza riski oluştururken, özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelliler için büyük tehlike arz ediyor. Bu sorunun önüne geçmek amacıyla 06.12.2024 tarihli ve 146 numaralı Meclis Kararı ile binalardaki tüm asansörlerin 2025 yılı Mart ayı sonuna kadar periyodik muayenelerinin yaptırılması ve eksikliklerinin giderilmesi zorunluluğu getirildi. Süre içinde denetimden geçmeyen ve gerekli bakımları yapılmayan asansörler mühürlenerek kullanım dışı bırakılacaktır.

Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahta’daki birçok asansör uzun süredir bakımsız durumda ve düzenli denetimleri yapılmamaktadır. Bu da asansörlerin çoğunu güvenlik açısından riskli hale getirmektedir. İnsan hayatını tehlikeye atan bu duruma karşı gerekli adımları atıyoruz. Bina sahipleri ve yöneticiler, asansörlerinin bakım ve muayenesini yaptırarak herhangi bir kazaya mahal vermemelidir. Kahta Belediyesi olarak, güvenlik standartlarına uymayan asansörlerin kullanımına izin vermeyeceğiz. Kahta’daki asansörlerin periyodik muayeneleri ve belgelendirme işlemleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Adıyaman Şubesi tarafından gerçekleştirilecektir. Bina sahipleri ve yöneticileri, anlaşmalı yetkili asansör bakım firmaları ile iletişime geçerek bakım ve onarım işlemlerini tamamlamalıdır. Bakımı yapılan asansörler için TSE Adıyaman Şubesi’ne başvuru yapılmalı ve periyodik muayene süreci tamamlanmalıdır. Denetimden geçen asansörler, uygunluk belgeleri aldıktan sonra yasal olarak kullanılabilir hale gelecektir. Mevzuata uygun şekilde denetimi yapılmamış asansörler, Mart ayı sonrasında belediye ekiplerimiz tarafından mühürlenerek hizmet dışı bırakılacaktır" dedi.