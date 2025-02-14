Salman Tin ve Oğuzhan Koç, yeni müzik şirketleri Mahzen Media bünyesindeki ilk projeleri olan "Eylül" isimli şarkılarını müzikseverlerin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen söz yazarı, besteci ve yorumcularından biri olan Oğuzhan Koç, son yıllarda hem söz yazarlığı hem de besteciliği ile adından sıkça söz ettiren Salman Tin ile bu projede bir araya geldi.

Söz ve müziği Salman Tin’e, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait olan "Eylül"ün video klibi, yönetmen Ecem Gündoğdu tarafından çekildi. İki sanatçının dostluklarını ve yaratıcı uyumlarını yansıtan bu çalışma hem müzikal anlamda hem de görsel olarak dikkat çekiyor.

"Eylül", yayınlandığı andan itibaren dijital müzik platformlarında hızla üst sıralara yükseldi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırarak en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.