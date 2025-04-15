Adıyaman Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen voleybol ve futbol turnuvalarının ödül töreni Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen voleybol ve futbol turnuvalarının final karşılaşmaları büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Gazi Spor Salonu’nda saat 10.00’da voleybol final maçı başlayan turnuva, saat 17.00’de Kahta Stadyumu’nda oynanan futbol final maçı ile devam etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Tribünlerde gençlerin enerjisi ve mücadelesi büyük beğeni topladı.

Turnuvayı organize eden Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan, etkinliğin gençler arasında birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Gençlik Meclisimiz tarafından düzenlenen bu güzel organizasyon, gençlerimizin sosyal gelişimine, takım ruhunu deneyimlemelerine ve sağlıklı bir yaşam biçimi kazanmalarına katkı sağladı. Sporun birleştirici gücünü burada hep birlikte yaşadık. Emeği geçen tüm gençlerimize, gönüllülerimize ve organizasyon ekibine teşekkür ediyorum. Gençler bizim geleceğimiz ve biz her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Hallaç ayrıca, Kahta Belediyesi tarafından turnuvanın ardından 18-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Mersin Bölgesinde gerçekleştirilecek olan 500 kişilik gençlik kampının heyecanla beklenildiğini belirtti.

Kampta doğa yürüyüşlerinden kültürel eğitimlere, atölyelerden spor faaliyetlerine kadar birçok etkinlik gençleri bekliyor olacak.