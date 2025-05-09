Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından ilçeye hizmet veren mezbahada başlatılan bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Tamamen elden geçirilen mezbaha, artık daha sağlıklı ve modern koşullarda hizmet verecek. Et işleme sürecinin her aşamasında hijyen standartlarını yükselten tadilat sayesinde, hem kasap esnafının çalışma koşulları iyileştirildi hem de vatandaşlara daha güvenli gıda sunulması sağlandı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, halkımıza en kaliteli hizmeti sunmayı temel ilkemiz olarak benimsedik. Bu anlayışla, ilçemize hizmet veren mezbahayı baştan sona yenileyerek daha hijyenik, daha modern bir yapıya kavuşturduk. Esnafımızla el ele vererek yürüttüğümüz bu süreci kısa sürede tamamladık. Ayrıca, gıda güvenliğini öncelik haline getirerek eski et nakil aracımızın yerine, soğutma sistemine sahip, tam donanımlı yeni bir aracı filomuza dahil ettik. Bu yatırımla birlikte hem halk sağlığını koruma hem de hizmet kalitesini artırma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Tüm bu çalışmaların Kahta’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir ilçe için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.