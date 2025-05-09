İl genelinde vektör türlerine (sivrisinek, karasinek, hamam böceği, fare vb.)karşı mücadelesini aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilk sivrisinek larva üremelerinin görülmeye başladığı Milas ilçesi Güllük Mahallesi Dalyan bölgesindeki 60 hektarlık bataklık alanda ilaçlama çalışması başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde alanında uzman ve ‘Biyosidal Ürün Uygulayıcı’ sertifikasına sahip 236 personel, 61 araç ve donanımlı ekipmanlarıyla yılın 12 ayı boyunca vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Milas ilçesi Güllük Mahallesi Dalyan bölgesinde ‘Sivrisinek Tür Tayini’ çalışmaları sonucu ‘Ochlerotatus caspius’olduğu tespit edilen sivrisinek türü üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik larvasitlerle ilaçlama çalışması başlatıldı. Bilimsel çalışmalara dayalı olarak yürütülen mücadele kapsamında, Ege Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen önceki araştırmalarda, Ochlerotatus caspius türünün tuzlu ve yarı tuzlu sucul habitatlarda ürediği, uzun mesafe uçuş kapasitesine sahip olduğu ve özellikle kuzey yönlü rüzgârların etkisiyle Dalyan bölgesinden Güllük Mahallesi yerleşim alanlarına taşınarak yoğun sivrisinek popülasyonlarına neden olduğu belirlenmişti.

Başkan Aras; "Vektörle mücadelede halk sağlığını ve doğamızı koruyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vektörle mücadelenin çevre ve halk sağlığı için çok önemli bir konu olduğunu söyledi ve çevreyi koruyan modern teçhizatları, alanlarında uzman ekipleriyle vatandaşların sağlığı, huzuru için 13 ilçede sahada olduklarını belirtti. Başkan Aras; "Büyükşehir Belediyemiz envanterine vektörle mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 61 yeni araç ekledik. Halk sağlığını ve şehrimizin doğasını korumak için bilim insanlarından aldığımız destekle vektörle mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz Milas ilçemizde 60 hektarlık bataklık alanda ilaçlama çalışması yaptı. Havaların ısınmasıyla diğer ilçelerimizde de vektörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızda vektörle mücadele konusunda bazı kurallara uyarak bizlere yardımcı olabilirler. Örneğin sivrisinek üreme kaynaklarının fosseptikler, kap-kacaklar, saksı tabakları, suluklar, su biriktirme kapları ya da bidonları, süs havuzları gibi yerler olduğunu bilmelerinde yarar var. Vatandaşlarımızın yaşam alanlarındaki üreme noktalarına dikkat etmesi, ekiplerimizin de sahadaki mücadeleleri ile vektörle mücadelede daha başarılı olabiliriz" dedi.