Edirne’de torununun doğum gününe giden dede, otomobiliyle yaptığı kazada feci şekilde hayatını kaybetti.

Edirne’de kızı ve damadının çocuklarının doğum gününü kutlamak için Sakarya’dan yola çıkan 70 yaşındaki Viyalet Araz, İstanbul-Edirne Otoyolunda kaza kaptı. 06 JUP 40 plakalı otomobiliyle Avrupa Otoyolu Söğütlüdere Üst Geçit köprüsünün ayaklarına çarpan sürücü, hurdaya dönen aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Araz’ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Hurdaya dönen araç, vinç ve çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.