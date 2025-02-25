Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, yaşanan zirai don ve kuraklık riskine dikkat çekerek, "Çiftçilerimizin zararını en aza indirmek için önlemler alınmalı" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da sıcaklıkların sıfırın altına düştüğünü belirten Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya, yaşanan zirai don ve kuraklık riskine dikkat çekerek, "Hava sıcaklıkları eksi 5 ile eksi 11 derece arasında değişiyor. Tarım arazilerimizde ekili buğday ve arpalar suya büyük ihtiyaç duyuyor ancak yeterli yağış alamıyoruz. Üstüne bir de bu sert soğuklar eklenince, çiftçimizin zararı katlanıyor. Özellikle açık tarlalarda yetiştirilen marul, maydanoz, ıspanak, lahana, havuç ve turp gibi ürünleri büyük zarar görüyor. Kahramanmaraş’ta 10 bin dönüm civarında sera bulunuyor. Seracılarımızın gece boyunca ısıtma sistemleriyle ürünlerini korumaya çalıştığını biliyoruz, ancak sıcaklıkların sıfırın çok altına düşmesi büyük kayıplara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Barajların su seviyesine de dikkati çeken Çetinkaya, "Barajlarımızda su seviyeleri kritik derecede düşük. Şu anda yağışsız geçen günler yüzünden buğday ve arpalar susuz kaldı. Eğer bu durum devam ederse yaz aylarında pamuk, biber ve mısır gibi suya fazla ihtiyaç duyan ürünler için de büyük sıkıntılar yaşanacak" dedi.