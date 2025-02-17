Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde Bektutiye, Salman Zülkadiroğlu ve Ali Ulvi Yetişen bulvarlarının kesişim noktasında bulunan Sütçü İmam Kavşağı’nda ulaşım güvenliğini artırma amacıyla yenileme çalışması başlattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak amacıyla yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ilçesinin en işlek arterlerinden Bektutiye, Salman Zülkadiroğlu ve Ali Ulvi Yetişen bulvarlarının kesişim noktasında bulunan Sütçü İmam Kavşağı’nda kapsamlı yenileme çalışmaları başlatıldı.

Ulaşımda yaşanan aksaklıkları gidermek ve trafik akışını daha güvenli hale getirmek amacıyla harekete geçen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Proje kapsamında mevcut kavşak, yol, refüj ve yürüyüş yolları yenilenerek bölgedeki ulaşım konforunun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Yenileme çalışmaları kapsamında ekipler; kazı, dolgu ve zemin hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Kavşağın daha modern, güvenli ve akıcı bir hale getirilmesi için yapılan düzenlemelerle, sürücüler ve yayalar için ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun azalması, sürüş güvenliğinin artırılması ve yaya hareketliliğinin daha düzenli hale gelmesi bekleniyor.