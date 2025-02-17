Bartın’daki bir çay bahçesinde kafasından silahla vurulmuş halde bulunan İbrahim Tunç’un, İstanbul’daki meşhur bir pide salonunun işletmecisi olan ve 2.5 ay önce vefat eden Osman Güleç’in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Bartın’ın Kemerköprü Mahallesi Halatçıyaması sokaktaki bir çay bahçesinde sabah saatlerinde kanlar içerisinde cesedi bulunan İbrahim Tunç’un ilk belirlemelere göre silahla intihar ettiği öğrenilirken, İstanbul Kadiköy’de bulunan meşhur bir pide salonunun işletmecisi olan Osman Güleç’in yeğeni olduğu belirtildi. Dayısı Osman Güleç’in yanında çalışan İbrahim Tunç’un, yaklaşık 2.5 ay önce vefat etmesinin ardından işten ayrılarak, 7 Şubat 2025 tarihinde Bartın’a geldiği öğrenildi.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Kızıllar Köyü Ören mahallesinde yaşadığı öğrenilen İbrahim Tunç’un İstanbul’da yaşayan dayısı Osman Güleç’in ise kanser rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 2.5 ay önce vefat ettiği öğrenildi.