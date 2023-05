Kahramanmaraş’ta ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler bahar ayının gelişiyle kendini göstermeye başladı. Ters laleleri koparmanın cezasının ise 244 bin 315 TL olduğu belirtildi.

Afşin ilçesi Dağlıca bölgesi ve Hurman kalesi çevresinde kayaların arasında çıkan laleler çiçek açarak görsel şölen sunmaya başladı. Endemik bitki türü ters lale çiçeği, her yıl fotoğrafçıların ve doğa severlerin uğrak yeri haline geldi. Bu yıl deprem nedeniyle çok fazla giden olmasa da, bazı doğasever ve fotoğrafçılar ters laleleri görüntülemeyi ihmal etmedi.

Ters laleleri çekmek için her yıl Dağlıca’ya geldiklerini belirten doğa sever ve fotoğrafçılar “ Ters laleler turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yapraklıdır. Her yıl mutlaka gelip bu güzellikleri görüntülemeye çalışıyoruz. Ters laleler her yıl gibi bu yılda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Endemik bitki olduğu için korunması gerekir. Bu yıl koparılmasının cezasının ise 244 bin 315 TL olarak biliniyor. Bu ceza ile birlikte ters laleler inşallah tahrip edilmez ve doğasında bırakılır" dedi.