Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kent merkezindeki tarihi mahallelerde yeni deprem konutlarının yapım çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş’ta merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede afetin merkez üssünde binlerce konut yapılıp hak sahiplerine verilirken diğer taraftan da yeni inşaatlarda çalışmalar sürüyor. Depremde hasar olan tarihi mahallelerden Divalı, İsa Divanlı, Sakarya ve Şıh Turan’da da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan çalışmaları tamamlandı. Bakan Murat Kurum’un talimatıyla tarihi mahallelerde inşaat çalışmalarına başlandı. Bölgede, ilk etapta 600 civarında konutun yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Deprem sonrası yapılan çalışmaları ve mahalle sakinlerinin beklentilerini dile getiren Divanlı Mahalle Muhtarı Atilla Erimhan, "Burası eski bir semt adı, burada çok büyük felaketler yaşandı. Ama sevindirici bir tek yönü var ki en az ölüm de burada. Çünkü iki katlı, tek katlı olduğu için evler birbirini korudu, fazla bir ölüm olmadı" dedi.

Yaklaşık bir aydır ekipler sahada çalışmalara başladı

Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili gelişmeleri de paylaşan Erimhan, "Divanlı Mahallesi için baştan beri bakanımız kentsel dönüşümü düşünüyordu. Kentsel dönüşüm olmadı, rezerv alanı aldılar, o da olmadı. Şimdi rezerv alanından çıkarttılar bir kısmını dediler. Çevre Bakanımız ile yapılan görüşmemizde tekrar eski duruma getirildiğini, bakanlıkta tekrar çalışma yapılacağını Divanlı, İsa Divanlı, Sakarya, Şıh Turan, Ekmekçi ve Kurtuluş Mahallelerini tekrar elden geçireceklerini beyan ettiler. Biz binlerce teşekkür ettik bakanımıza, bu şekilde ayrıldık. Yaklaşık bir aydır İsa Divanlı, Divanlı ve Şıh Turan mahallemize ekipler girdi. Bu da bize devletimizin bizim yanımızda olduğunu gösteriyor. İnanıyoruz. 2 bin hak sahibi var, şu anda 600 konut yapılıyor. Ondan sonra da peyderpey etap etap yapmayı düşünüyorlar" diye konuştu.