Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkisini artırdığı kuzey ilçelerde araç trafiğinin aksamaması için arterlerde yoğun bir şekilde kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Olumsuz hava şartlarının etkisini yeniden hissettirmesiyle birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için sahadaki çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışının yaşandığı Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Özellikle ana arterlerde kar birikintilerinin trafiği olumsuz etkilememesi adına iş makineleriyle küreme çalışmaları aralıksız devam ederken, yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla yürüyüş yollarında da temizlik yapıldığı ifade edildi.

Ekiplerin, yürüyüş yollarında biriken kar yığınlarını temizleyerek vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını sağladığı aktarıldı.