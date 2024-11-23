Kahramanmaraş’ta 69 yaşındaki esnaf, 41 yıldır salep satarak hem insanların içini ısıtıyor hem de geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş’ta Atatürk Meydanında 41 yıldır salep satan 5 çocuk babası Mehmet Acı, kış günlerinin vazgeçilmezi olan salebe rağbetin attığını söyledi. Acı, "Salep kış günlerinde insanların içini ısıtırken diğer yandan ise birçok hastalığa da iyi geliyor" dedi.

Salep satarak ekmek paramı kazanıyorum diyen Mehmet Acı, "Ben kazancımı salep satarak sağlıyorum. Şuan havalar soğudu ve talep arttı. 41 yıldır Atatürk Meydanında satış yapıyorum. Salebin faydaları ise saymakla bitmiyor. Boğaza çok iyi geliyor. Bağırsak sorunları olanların tercihi ise salep oluyor. Ben burada satış yapmaya devam edeceğim. Sabahın erken saatlerinde geliyorum ve vatandaşlara burada hizmet veriyorum. Ömrümün yettiği kadar da burada ekmek paramı kazanmaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.