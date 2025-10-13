Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatılan canlı hayvan pazarının, yapılan aşılama uygulamalarının ardından yeniden hizmete başladığını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 2 Temmuz 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan canlı hayvan pazarının yeniden hizmete açıldığını duyurdu. Şap hastalığı nedeniyle ülke genelinde uygulamaya alınan tedbirler kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarları, hastalığın kontrol altına alınması ve aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden faaliyete geçiyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ta da üretici ve besicilerin uzun süredir beklediği canlı hayvan pazarı, 13 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği için alınan tedbirlere büyük bir titizlikle uyulduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, aşılama uygulamalarının ardından şap hastalığı riskinin kontrol altına alındığı, pazar alanında gerekli tüm dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi.