Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan Müftülüğü iş birliğiyle yapımı tamamlanan Metin Atlı Merkez Yeni Cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan Müftülüğü iş birliğiyle inşaatı tamamlanan Metin Atlı Merkez Yeni Cami düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışa Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, hayırsever iş adamı merhum Metin Atlı’nın oğulları Harun Atlı, Ferhat Atlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrasında yapılan duaların ardından cami ibadete açıldı. Açılış sonrasında belediye tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Açılışta konuşan Başkan Çırpanoğlu, "Bugün hemşehrilerimizle birlikte camimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah cami cemaatimiz bol olur, yapılan ibadetler, dualar kabul olur. Merhum Metin Atlı’nın adını yaşatan bu camimiz Kahramankazan’ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Açılışın ardından Başkan Çırpanoğlu, Harun Atlı ve Ferhat Atlı’yı makamında ağırlayarak, günün anısına kendilerine plaket takdim etti.

Kent Meydanı içerisinde yer alan camide çocuk bakım odası, emzirme odası, modern abdesthaneler ve otopark gibi donanımlar da bulunuyor.