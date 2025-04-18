Muğla’nın Bodrum ilçesinde evini uyuşturucu bahçesine çeviren öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

Kızılağaç Mahallesi’nde ikamet eden ve sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen B.C. isimli şahsın Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikametine narkotik arama köpeği desteğiyle operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada gardırop içerisinde 9 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 35 adet kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ve 8 litre zirai ilaç ve gübre ele geçirildi.

Gözaltına alınan öğretmen, karakoldaki Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öğretmenin ayrıca açığa alınarak hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.