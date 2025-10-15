Kütahya’daki yangında bir anne ve iki çocuğu, balkona sığınarak alevlerden kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ali Yavuz’a ait Okmeydanı Mahallesi Yeşilyurt Sokak 5 numaralı evin ikinci katında yangın çıktı.

Bu sırada anne Dilek Yavuz, 2 aylık oğlunu ve 3 yaşındaki kızını yanına alarak balkona sığındı. Çevredekilerden yardım isteyen anne, itfaiye ekipleri gelene kadar çocuklarıyla birlikte balkonda bekledi.

Anne Dilek Yavuz’un büyük bir soğukkanlılık ve cesaret örneği göstererek çocuklarını balkona çıkarıp kapıyı kapattığı, böylece dumandan etkilenmedikleri öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anne ve çocukları güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Anne Dilek Yavuz, evlatlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evdeki eşyaların büyük bölümü zarar gördü.

Mahalle Muhtarı Ahmet Üzüm, annenin gösterdiği kahramanlık sayesinde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Anne, çocuklarını ve kendisini dumanlardan kurtararak büyük bir kahramanlık gösterdi" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.