Kağıthane’de Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı’nda metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangına görevliler müdahale ederken metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti. Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Yangına yapılan müdahalenin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, metrobüs seferleri normale döndü.