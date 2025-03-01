Kağıthane’de kepçeyle inşaat alanına çekilen yaklaşık 200 ton ağırlığındaki kazık makinesinin bağlı olduğu halat koptu. Makine yokuş aşağıya kayarken, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Yayla Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışan işçiler, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki kazık makinesine halat bağlayarak kepçe yardımıyla şantiye alanına çekmek istedi. Halatın bir ucu kepçeye, diğer ucu ise kazık makinesine bağlandı. Çalışmaların başlamasının ardından kepçe makineyi çekmek için harekete geçti. Makine alanın girişine kepçe yardımıyla getirilmek üzereyken bağlanan halat bir anda büyük bir gürültüyle koptu. Operatör Abdülcelil Bakış’ın (46) kontrolünden çıkan kazık makinesi metrelerce aşağıya kaymaya başladı. Yokuş aşağıya kayan kazık makinesi park halindeki 3 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılardan tamirci Erdoğan Önder (44) ile öğrenci S.G. (15) ambulanslarla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Operatör Abdülcelil Bakış ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anları kamerada

Öte yandan, 2 kişinin yaralandığı kazanın meydana geldiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dev iş makinesinin halatın kopmasıyla yokuş aşağı kaydığı ve araçlara çarparak durabildiği görülüyor.