İstanbul Kağıthane’de geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamayı İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yerinde denetledi.

Kağıthane’de saat 19.00 itibarıyla eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan uygulama, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Şube müdürlükleri ile Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulama noktasında durdurulan araçların içerisi, sürücü ve yolcuların üstleri didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Kağıthane Şehit Hakan Telli Parkı önündeki uygulama noktasına gelerek, burada denetlemede bulundu.

Uygulama sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "20 uygulama noktasında 211 ekiple Kağıthane ilçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için arkadaşlarımızla sahadayız. İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzuru şiarıyla bugün de Kağıthane ilçemizdeyiz. 20 uygulama noktasında 211 ekiple Kağıthane ilçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için arkadaşlarımızla sahadayız. Kağıthane ilçemizde 2023 yılında zehir tacirleriyle mücadelesi sonucu şehit verdiğimiz Hakan Telli kardeşimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul’umuzun her sokak, her köşe ve her caddesinde suçla mücadelemiz devam etmektedir. Kadim şehrimizin huzurunu bozmak isteyen her türlü suç odakları şunu bilmelidir ki devletimizin demir yumruğuyla mutlaka karşı karşıya kalacaklardır. Yaptığımız uygulamalarda fedakârca görev yapan kıymetli meslektaşlarıma ve siz değerli basın mensuplarına ve bize desteği hiç esirgemeyen İstanbul halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldız, açıklamasının ardından uygulama noktasında araçları çevrilen bazı vatandaşlarla sohbet ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşların sıkıntı ve şikayetlerini de dinleyen Yıldız, uygulamaya katılan güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyip, toplu fotoğraf çektirerek uygulama noktasından ayrıldı.