Siirt’te aracından inen şahıs, seyir halindeki başka bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolu Başur mevkiinde eşiyle birlikte aracıyla seyir halinde iken yolunu kaybeden Adil K. (68), aracını Başur Köprüsü üzerinde durdurdu. Aracından inen sürücü gideceği istikameti ararken, bu sırada yoldan hızla geçen bir otomobil çarptı. Kazda talihsiz adam hayatını kaybederken, çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adil K.’nın cansız bedeni Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.