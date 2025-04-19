Kağıthane’de AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı düzenlendi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in de vatandaşlarla bir araya geldiği programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Yerel yönetimler olarak seçimin üzerinden 1 yıl geçti. Şimdi CHP’deki durumu, gün yüzüne çıkmış sıkıntıları, yolsuzlukları görüyorsunuz. Bir de AK Parti’de Kağıthane Belediye Başkanımızın seçimden sonra yaptıklarını görüyoruz" dedi.

Kağıthane’de AK Partili belediyelerin yerel seçimlerden sonraki sürecin değerlendirildiği ve faaliyetler ile birlikte projelerin de vatandaşlara anlatılıp sorunların dinlenmesi amacıyla ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı düzenlendi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen program, tüm Türkiye’de aynı gün başladı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin öncülüğünde Şehit Hakan Telli Parkı’nda düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Hamidiye, Nurtepe ve Merkez Mahallesi muhtarları, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılışında Kağıthane’de tamamlanan ve tamamlanacak olan projeler kısa filmler halinde vatandaşlara sunuldu. Böylelikle mahalle toplantılarıyla vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve yeni dönem hedeflerinin paylaşılması amaçlanıyor.

"İnsanı merkeze alan siyaset anlayışımız, başarımızın sırrı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, seçimden bu yana tamamlanmış ve tamamlanacak olan toplam 68 projenin önemine dikkat çekti. AK Parti’nin başarısının kaynağına değinen Demir, "Şimdi biz AK Parti olarak insanı merkeze alan bir siyaset anlayışımız var. Bizim aslında 2001 yılından bugüne kadar başarılı olmamızın sırrı tam da bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çıktığı bu yolda aslında kurucusu da millet olan şu anda hizmette de temel olarak millete hizmetin aracı olan tüm bu makamların ve siyasetin aracı oldu ve AK Parti bunun için başarıya ulaştı" diye konuştu.

"Bizim hizmet anlayışımızda seçimden seçime milletin huzuruna gelmek yoktur"

Programda yer yer vatandaşlarla sohbet eden Mustafa Demir, "Bu programı neden yaptık sizlere onu da söyleyeyim. Genel Merkez olarak bu durumu çok eskiden bildiğimiz için, bizim belediye başkanlarımızın seçimden bugüne kadar neler yaptılarsa işte millete açık bu tür yerlerde sahne falan kurmadan, milletle arasına mesafe koymadan insanlarla bir arada ve mahallelinin rahatlıkla ulaşabildiği yerde bir araya gelir. Özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin ulaşabildiği yerlerde. Bizim AK Parti belediyeciliğimizi bire bir anlatabileceğimiz mekanlar olsun istedik. Şu anda yurt genelindeki toplam 583 belediyemizle bu türden toplantılar yapılıyor. Hedefimiz, yaptıklarımızı ve anlattıklarımızı bire bir paylaşmayı ümit ediyoruz. Çünkü biz yaptıklarımızı anlatmakta zorlanıyoruz, karşı taraf hayal anlatıyor. Algıyla yapıyor bu işleri. İkinci derdimiz ise bizim hizmet anlayışımızda seçimden seçime milletin huzuruna gelmek yoktur. Biz seçimden seçime millete oy talep etmeye gideriz. İki seçim arasındaki dönemde 5 yıllık dönemde sürekli insanlarımızla beraber oluruz. Yaptığımız bütün projeleri insanlarımızla paylaşırız" dedi.

"Bu programlar, çalışmaları planlamak ve değerlendirmek açısından önemli"

Mahalle Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, programların öneminden ve hizmetlerden bahsetti. Öztekin, "Geçtiğimiz haftalarda 20 bine yakın vatandaşımızla ve çocuklarımızla buluşmuştuk bir araya gelmiştik, yine okullarımızda programlarımızda bir araya gelmiştik ve bir araya gelmeye devam ediyoruz. Buradaki program da açıkçası vatandaşımızla AK Parti belediyeciliğinin buluşması için aynı zamanda hizmetlerin sürekli sağlanması için ve son bir yıldaki yapılan çalışmaların sürecini değerlendirmek ve gelecek yılda planlamak ve programlamak açısından önemli. Bu projeleri sayarsak eğer Kağıthane Belediyesi olarak yaklaşık olarak 6 kilometrelik yeşil vadi bisiklet yolunu hayata geçirdik. Böylece gençler ve çocuklar yoğun şekilde buradan yararlanıyorlar. Kağıthane Meydanı çok güzel bir meydan oldu. Hükümet Konağımızı ve kaymakamlığımızı hayata geçirdik. Engelli çocuklar ve yetişkinlerin yararlanması için hizmet merkezimizi hayata geçirdik. Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezimiz var, burası da çok değerli. Böylelikle ailelerimiz de yararlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.