Kadir Has Üniversitesi, Times Higher Education’ın (THE) "World University Rankings by Subjects 2025" sonuçlarına göre işletme ve ekonomi alanında Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü, sosyal bilimler alanında ise 6’ncı sırada yer aldı.

Araştırma ağırlıklı üniversiteleri öğretim, araştırma, bilgi paylaşımı ve uluslararası görünüm gibi temel misyonlar doğrultusunda değerlendiren tek küresel sıralama kuruluşu olan Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "THE 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması"nda ilk bin üniversite arasında yer alan ve sıralamaya bu yıl dahil olan tek Türk üniversitesi olan Kadir Has Üniversitesi, yeni bir başarıya daha imza attı. 85 ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği işletme ve ekonomi sıralamasında Kadir Has Üniversitesi, dünya genelinde 501-600 bandında yer aldı. Türkiye’den listeye giren vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü, genel sıralamada ise 21 üniversite arasında 7’nci sırada yer alan üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir başarı elde etti. Kadir Has Üniversitesi, bu yıl Türkiye’den sıralamaya ilk kez dahil edilen 9 üniversiteden biri olma başarısını gösterdi.

Sosyal bilimlerde küresel tanınırlık

Siyaset bilimi, sosyoloji ve uluslararası çalışmalar gibi alanları kapsayan ve 100 ülkeden üniversitelerin yer aldığı sosyal bilimler kategorisinde de öne çıkan üniversite, dünya genelinde 601-800 bandında yer aldı. Türkiye’den sıralamaya giren vakıf üniversiteleri arasında 6’ncı, genel sıralamada ise 29 üniversite arasından 12’nci sırada yer alan Kadir Has Üniversitesi, sosyal bilimler alanındaki başarısını uluslararası düzeyde tescilledi.

“Bilime katkı sağlamak öncelikli hedefimiz”

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, THE World University Rankings by Subjects 2025 sonuçlarına ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Eğitim ve araştırmada uluslararası standartları hedefleyen bir üniversite olarak, bilime katkı sağlayan her çalışmayı büyük bir öncelik olarak görüyoruz. Akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve öğrencilerimizin bu süreçlere aktif katılımı sayesinde, her geçen yıl daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kadir Has Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana değişmeyen bir hedefi var: Türkiye’nin geleceği olan gençlerin küresel düzeyde başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlamak ve bilim dünyasına yön veren bir merkez olmak. Times Higher Education gibi dünya çapında saygın bir kurumun sıralamalarında elde ettiğimiz bu başarı, bu hedefler doğrultusunda attığımız adımların karşılığını aldığımızı gösteriyor. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.”

Rektör Durukanoğlu Feyiz, üniversitenin disiplinlerarası araştırmalara verdiği önemin ulusal ve uluslararası düzeyde Kadir Has Üniversitesi’ni öne çıkaran temel unsurlardan biri olduğunu da vurguladı.