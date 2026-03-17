Sincan Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Camii'nde Kadir Gecesi'ne özel bir program düzenledi. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, dualarla idrak edildi.

Sincan Belediyesi; rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının açıldığı, 'bin aydan daha hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne özel bir program düzenledi. Vatandaşların yoğun katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Camii'nde gerçekleşen Kadir Gecesi özel programı, dualarla idrak edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi indirilmesinden dolayı, bu gecenin rahmet ve bağışlanma fırsatı olarak kabul edildiğinden söz edildi.

Sincanlılar olarak, Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni ibadetlerle geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 'Sonsuz rahmet ve bağışlanmanın gecesi olan Kadir Gecesini hemşerilerimizle birlikte idrak ettik. Rabbim tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Bu mübarek gece, yüzü suyu hürmetine Rabbim bizlere sevdiklerimizle nice bayramlar nasip etsin inşallah, gecemiz mübarek olsun' ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesi özel programının ardından Başkan Ercan; cemaate kandil simidi, lokma ve sıcak çay ikramında bulundu.