Gölbaşı Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Şafak Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği gece Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla ihya edildi.

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi'nce, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini birlikte yaşamak amacıyla Şafak Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlid ile camiyi dolduran vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Ellerin semaya açıldığı gecede hocaların eşliğinde dualar edildi. Programın ardından vatandaşlara lokma ve şeker ikramında bulunuldu. Şafak Camii'nin yanı sıra ilçe genelindeki birçok camide de vatandaşlara lokma ve şeker dağıtımı yapıldı.

'Aynı duada ve aynı manevi atmosferde buluşmanın mutluluğunu yaşadık'

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kadir Gecesi'nin manevi anlamına vurgu yaparak 'Kadir Gecesi, rahmetin, mağfiretin ve bereketin yeryüzüne indiği, gönüllerin huzurla dolduğu müstesna bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede hemşehrilerimizle aynı sofrada, aynı duada ve aynı manevi atmosferde buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu tür programlar, toplumumuzdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını daha da pekiştiriyor. Hemşehrilerimizin bu güzel gecede bir araya gelmesi, dualarda buluşması bizim için çok kıymetliydi. Rabbim edilen duaları kabul etsin, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve bereket nasip etsin' dedi.

Programda; Kocatepe Camii İmam Hatibi Hafız Furkan Tıraşçı, Tasavvuf Musikisi Saanatçısı Esad Aydoğan, Kocatepe Camii Baş İmam Hatibi Mehmet Atıcı, Hacıbayram Camii eski İmam Hatibi İbrahim Meletlioğlu, Kur'an okuma yarışması dünya birincisi Hafız Ali Tel, Ankara Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu ve Mevlidhan Mustafa Akbaş yer aldı.