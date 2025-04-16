Haliliye Belediyesi, kadınlara yönelik ücretsiz diyetisyen desteğiyle sağlıklı yaşamı teşvik etmeye devam ediyor. Belediye bünyesindeki spor salonlarından faydalanan kadınlara oluşturulan özel diyet programı ile sonuç aldıklarını ifade eden kursiyerler ise Başkan Mehmet Canpolat’a sunduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatı ile vatandaşların hayatına dokunan projelerin hayata geçirildiği Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilikte fark oluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ücretsiz diyetisyen desteği ile kadınların sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesi için çalışmalar sürüyor. Belediye bünyesinde görev yapan diyetisyen tarafından Milletevleri ve Hanımlar Konağındaki kursiyerlere, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda rehberlik ediliyor. Kadınların sağlık durumlarına göre uygun beslenme planı oluşturan diyetisyen, ideal kilosuna ulaşmak isteyen ve sağlıklı kalmak için spor yapan kursiyerlere diyet listeleri oluşturuyor. Kadınların kilo, yağ ve kas oranlarına göre oluşturulan diyet listeleri ile sağlıklı bir şekilde kilo veren kadınlar, kendilerine sunulan bu imkanlardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyor.

Sağlıklı bir Haliliye için tüm vatandaşları beklediklerini söyleyen Diyetisyen Mehmet Kaplan, "Bugün, Osmangazi Hanımlar Konağındayız. Vatandaşlarımıza ölçüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bize başvuran, kilo almak isteyen, kilo vermek isteyen çeşitli kronik hastalıklarla başvuran, programlarımıza uyan, buradaki spor salonumuzdan yararlanan ve su tüketimine dikkat eden vatandaşlarımızla gayet güzel sonuçlar alıyoruz. Sağlıklı bir Haliliye için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Hizmetten yararlanan bir kursiyer ise hem kendilerine zaman ayırdıklarını hem de sağlıklı bir yaşam için spor yaptıklarını ifade ederek, "Osmangazi Hanımlar Konağına geliyorum. Mehmet hocam bana çok yardımcı oldu teşekkür ediyorum. Belediyemize de teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan sağladığı için, bizi böyle bir ortamda buluşturdu. Bizim kendimize ayıracağımız tek zamanımız böyle spora, dikiş, ahşap boyamaya geldik. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun Belediyemizden" diye konuştu.

Sağlık problemi olduğunu ve Haliliye Belediyesi’nin sunduğu spor salonu ve diyetisyen hizmeti ile sonuç aldığını kaydeden başka bir kursiyer ise, "Haliliye Belediyesi’nin bize Hanımlar Konağında açtığı imkanlardan çok memnunuz. Diyetisyen bölümü de açtılar, biz çok memnunuz. Bize çok faydası oldu zayıflamak konusunda. Benim bel ağrım vardı, bel ağrısı için spor salonuna geldim. Çok faydasını gördüm. El sanatları olsun, dikiş olsun, spor olsun, ahşap bölümü olsun, biz Mehmet Canpolat’tan çok razıyız. Bize bu imkanı tanıttığı için çok çok teşekkür ederiz" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kadınlara yönelik hizmetlerin artarak devam edeceği ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.