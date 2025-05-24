Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Paşabağı Mahallesi’nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Deforme olmuş yolların onarımıyla güvenli ve konforlu ulaşım hedefleniyor.

Fen işleri müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolları yenileme faaliyetlerine devam ediyor. Paşabağı Mahallesi’nde tespit edilen hasarlı yol zeminleri kazınarak sıcak asfalt ile kaplanıyor. Böylece, hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturuluyor. Modern ve dayanıklı yollarla mahallelerin çehresini değiştirmeyi hedefleyen Haliliye Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hareket ederek öncelikli bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan sıcak asfalt serimiyle birlikte mahalle sakinleri, ulaşımda yaşadıkları sıkıntıların giderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Haliliye Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent için yol, bakım ve onarım çalışmalarına ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.