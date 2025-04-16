Menteşe Belediyesi ve Network firması tarafından Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ANLA Forum etkinliğinde kadınlar, iklim krizine karşı birlikte çözüm yolları aradı. ‘Dünya Kafe’ yöntemiyle yapılan etkinlikte kadınlar, iklim değişikliğiyle ilgili deneyimlerini ve duygularını yolculuklarını paylaştı.

Firmanın Türkiye temsilcisi Elif Kuş Saillard, etkinliğin kadınların iklim değişikliğiyle ilgili yaşadıkları deneyimleri ve duyguları paylaşarak bu küresel krizi, kendi yaşamları ve topluluklarında nasıl anlamlandırdıklarını keşfetmelerine imkân sağladığını belirtti. Ortaya çıkan fikirlerin ve duyguların, yerel düzeyde sürdürülebilir çözümler geliştirmek için güçlü bir zemin oluşturacağını vurgulayan Saillard, ANLA Forum ve ‘Dünya Kafe’ yöntemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Menteşe Belediye Başkanı, Şehir Plancısı Gonca Köksal Aras, çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bugün burada çok özel ve anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Toplantımızda yalnızca küresel ısınmanın etkilerini konuşmak için değil, ortak akılla kalıcı çözümler üretmek amacıyla bir araya geldik. Bugün dünya, büyük bir iklim kriziyle karşı karşıya. Ne yazık ki bu kriz artık yalnızca uzak coğrafyaların değil, bizim de hikâyemiz. Yüzlerce kilometre uzaktaki bir olay, buradaki yaşantımızı etkileyebiliyor. Dağın başında kurulmuş bir fabrikanın atıkları, denizdeki balıklara kadar ulaşıyor. Bunlar temel ve ortak sorunlar. Ancak değişim, öncelikle kendimizden başlıyor. Bir birey olarak bu konuda neler yapabilirim? Aile içinde, iş yerimizde ne yapabiliriz? Bu konuda atacağımız küçücük adımlar, çok büyük farklar oluşturacaktır. Bu yüzden bugünkü katılımınız çok kıymetli. Umutsuz olmaya hakkımız yok. Çocuklarımıza güzel, yaşanabilir bir gelecek bırakmak istiyoruz. Menteşe Belediyesi olarak; kentimiz, doğamız ve dünyamız için, daha yaşanabilir bir gelecek adına sürdürülebilir bir dönüşümün yerel parçası olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Bu buluşmanın, küçük bir adım olsa da yerel sınırları aşarak küresel bir etki oluşturacağına inanıyor; bu güzel iş birliğine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.