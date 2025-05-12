Samsun’un Kavak ilçesinde düzenlenen ve 3 gün süren Madımak Festivali ile Bahara Uyanış Şenliği’nde kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek hem üretimlerini tanıttı hem de dayanışma örneği gösterdi.

Dünya Kadınları Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kalkınma Uluslararası Sürdürülebilir Yenilikçi Proje Geliştirme ve Yönetme Derneği Başkanı Cemile Binay Kanber’in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar yöresel dokuma motiflerinden oluşan el sanatlarını ve kendi elleriyle hazırladıkları yöresel lezzetleri katılımcıların beğenisine sundu.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Cemile Binay Kanber, "3 gün süren Madımak Festivali ve Bahara Uyanış Şenliği’ne ilgi oldukça yoğundu. Kadınlarımızın büyük emekle hazırladıkları ürünler büyük beğeni topladı. Bu organizasyon sadece üretimi değil, kadınların birlik ve beraberliğini de pekiştirdi. Emek veren tüm kadınlara ve bizi yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

İlk kez düzenlenen şenlik, 5 Mayıs Cuma günü başlayıp 11 Mayıs Pazar günü sona erdi. Etkinlik boyunca kadınların üretimlerini halka ulaştırdığı buluşma renkli görüntülere sahne oldu.