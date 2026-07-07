Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin, kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, yılın ilk 6 ayında, 8 bin 548 ürün satışı gerçekleştirdi. Satışlardan elde edilen 3 milyon 135 bin liralık gelir, doğrudan üretici kadın kooperatiflerine aktarıldı.

Kadınların üretime katılımını desteklemek ve el emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda hizmete açılan mağaza, faaliyetlerine 20 kadın kooperatifiyle başladı. Bugün ise 41 kadın kooperatifinin ürünleri mağazada tüketicilerle buluşuyor.

Gıda ürünleri yoğun ilgi görüyor

Yılın ilk yarısında mağazada en fazla ilgiyi kadınların el emeğiyle hazırladığı doğal gıda ürünleri gördü. Toplam 8 bin 548 ürünün satıldığı dönemde elde edilen 3 milyon 135 bin liralık gelir, kadın kooperatiflerine ekonomik katkı sağladı.

Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatif için ayrı raf alanı oluşturulurken, ürünler üretici kooperatiflerin belirlediği fiyatlarla satışa sunuluyor. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra el emeği hediyelik eşyalar da ziyaretçilerle buluşuyor.

Yaz sezonunda plaj ürünleri öne çıkıyor

Turizm kenti Antalya'da yaz sezonuyla birlikte mağazada plaj çantaları ve plaj kıyafetleri de öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Kadın kooperatiflerinin el emeğiyle hazırladığı ürünler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.