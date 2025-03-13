Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM), Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (LİDERİM) iş birliğinde düzenlenen ‘Yönetimde Kadın: Deneyim Paylaşımı’ adlı program gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda ki programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DÜKAM Müdürü Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, Merkez olarak Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı. Ülkemizde yükseköğretim alanında kadın istihdamının Avrupa ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirten Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, belli kriterler ve şartlar doğrultusunda her alanda kadınların temsil edilme oranının artacağını ifade etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yönetimde kadın temsiliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kadın ve erkeğin birbirlerini tamamladığını belirten Sözbir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünü kutlayarak programın verimli olmasını temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından programın konferans bölümüne geçildi. Konferansın ilk konuşmacısı Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, yönetici olmanın fedakarlık gerektirdiğini söyleyerek aile desteğinin önemine değindi. Kadın emeğinin çok olduğu mesleki alanlarda Bakanlık olarak kadınlara ve kadın kooperatiflerine pozitif ayrıcalıklar sağladıklarına işaret eden Esra Uzun, üretimin devamı için tarımla uğraşan aileleri ve kooperatifleri desteklemenin, bu aileleri kırsal tutmanın zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Programın son konuşmacısı Düzce Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ise ilkokul mezunu bir ailenin üniversite bitirmiş yedi çocuğundan birisi olduğunu belirterek meslek hayatından bahsetti. Kadın ve çalışan anne olmanın zorluklarından söz eden Nurhan Kartal, kadınların dünyayı değiştirdiğini dillendirerek katılımcılara iş yaşamında iyi insanlarla karşılaşmaları temennisinde bulundu.

Yönetimde Kadın: Deneyim Paylaşımı adlı program teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.