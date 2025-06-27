Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Eda Arife Deniz, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

1990 yılında Konya’da doğan Opr. Dr. Eda Arife Deniz, ilk ve ortaokul eğitimini İstanbul Özel Fatih Koleji’nde, lise eğitimini İstanbul Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Opr. Dr. Deniz, tıp eğitimini ise 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Ekim 2014 - Aralık 2014 tarihleri arasında Konya Bozkır Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını Ocak 2015 - Şubat 2019 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

2019 Nisan - 2020 Aralık tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde, 2021 Ocak - 2025 Haziran tarihleri arasında ise Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yaptı.

2023 yılında İstanbul Vehbi Koç Vakfı Özel Amerikan Hastanesi’nde Üremeye Yardımcı Tedaviler Eğitimi’ni (ÜYTE) tamamlayarak Tüp Bebek Uzmanlığı Sertifikasını aldı.

Evli ve bir çocuk annesi olan Opr. Dr. Eda Arife Deniz’in ilgi alanları: Gebelik takibi

İnfertilite (Çocuk sahibi olamama) ve tüp bebek tedavileri. Jinekolojik hastalıklar (Miyom, kist vb.). Ürojinekolojik hastalıklar (İdrar kaçırma, rahim sarkması vb.)

Polikistik Over Sendromu.