UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Kadın A Millî Takımı, Slovenya ile salı günü yapacağı maçın hazırlıklarına Sivas’ta başladı. Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ile başlayan milliler; taktik ve teknik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana gelen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Başkan Vekili Burak Özçoban, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal, Kadın A Millî Takıma başarı dileklerinde bulundu.

Yarın Teknik Direktör Kıragası ve milli oyuncular Ece Türkoğlu ile Ebru Topçu, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 17.30’da basın toplantısı düzenleyecek. Millîler, basın toplantısının ardından ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak şekilde saat 18.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda antrenmanını gerçekleştirip maç saatini beklemeye başlayacak.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 8 Nisan 2025 Salı günü Sivas 4 Eylül Stadı’nda Slovenya’yı ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşma, TRT Tabii Spor 6 kanalından şifresiz olarak canlı yayınlayacak. Millîlerin kampı 9 Nisan 2025 Çarşamba günü sona erecek.