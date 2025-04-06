Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ne 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Gençlerbirliği’nde sol kanata atılan uzun topu Metehan Mimaroğlu kontrol etti ve bekletmeden pasını Michal Nalepa’ya gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra ters köşeye attığı şutunda fileleri havalandırdı. 1-0

28. dakikada Gençlerbirliği’nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Amilton meşin yuvarlağı içeriye ortaladı. Zor pozisyonda topu kontrol etmeyi başaran Metehan Mimaroğlu, dönerek yaptığı vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

39. dakikada Gençlerbirliği’nde topu alan Amilton, sol kanata uzun oynadı. Metehan Mimaroğlu kontrol ettiği meşin yuvarlağı bekletmeden içeri ortaladı. Kale sahasında topa dokunan Leo Guacho golü kaydetti. 3-0

71. dakikada Nalepa meşin yuvarlağı sol kanattan sürerek içeri girdi ve pasını Daniel Popa’ya aktardı. Topu alan Popa kalecinin üstünden aşırtmak istedi ancak Erten gol şansı vermedi.

90+1. dakikada Ankaragücü’nün kullandığı kornerde Sıraç Astanakulov ceza sahasında topu kontrol etti ve şutunu çekti ancak kaleci Erhan, yine gol şansı tanımadı.

Hakemler: Gürcan Hasova, Şenol Bektaş, Ali Doğan

MKE Ankaragücü: Erten Ersu, Hayrullah Bilazer, Özgür Aktaş, Diogo Coelho, Nico Schulz, Ali Kaan Güneren (Michal Rakoczy dk. 46), Osman Çelik (Emre Gültekin dk. 81), Dalcio Gomes (Mahmut Tekdemir dk. 69), Renaldo Cephas (Sıraç Astanakulov dk. 69), Owusu Kwabena, Gaetan Laura (Rijad Bajic dk. 46)

Yedekler: Görkem Cihan, Halil Pehlivan, Cem Türkmen, İsmail Çokçalış, Mesut Kesik

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Fıratcan Üzüm dk. 59), Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Adem Eren Kabak, Amilton (Samed Onur dk. 69), Michal Nalepa (Buğra Çağıran dk. 80), Joca, Metehan Mimaroğlu (Mikail Okyar dk. 80), Leo Guacho (Daniel Popa dk. 69)

Yedekler: Orkun Özdemir, Oghenekaro Etebo, Oğuzhan Berber, Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu

Teknik Sorumlu: Hüseyin Eroğlu

Gol: Michal Nalepa (dk. 15), Metehan Mimaroğlu (dk. 28), Leo Guacho (dk. 39) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dalcio Gomes, Nico Schulz (MKE Ankaragücü)