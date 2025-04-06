Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2. kattaki evin balkonundan düşen 2.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde 5 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Suriye uyruklu Zeki (29) ve Delal E. (25) çiftinin 2.5 yaşındaki oğulları Osman E., ailesi mutfaktayken balkona çıktı. Balkonun koruma duvarına tırmanan çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü. Babası Zeki E.’nin kucağında 200 metre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesine götürdüğü çocuğun beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.