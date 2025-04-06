İstanbul Arnavutköy’de 23 yaşındaki gencin kardeşinin kan izlerini takip etmesi ile cansız bedeninin bulunduğu cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, tartıştığı arkadaşı A.B. tarafından bıçak darbeleriyle öldürülen Orhan Kaplan’ın (23) kardeşinin günün aydınlanması ile kan izlerini takip etmesi sonucu çayırlık alanda cansız bedeni bulunmuştu. Olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ağır yaralanan gencin koşarak katilinden kaçtığı, daha sonra boş bir araziye girerek saklanmaya çalıştığı görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ederken, cinayetin alacak-verecek tartışması nedeniyle işlendiği öğrenildi.