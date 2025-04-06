Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Merkezefendi galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyum" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket’i 82-78 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın topalntısında Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, açıklamalarda bulundu. Gören, "Değerli rakibimiz Merkezefendi’yi gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Yoğunluğu son derece yüksek bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. Sezon boyunca olduğu gibi her türlü mücadeleyi sahaya yansıtan oyuncularıma ve teknik ekibime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.