Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarım arazisine yapıldığı iddia edilen kaçak yapının yıkımı sırasında ortalık savaş alanına döndü. Zabıta ekipleri ile yapı sahipleri arasında çıkan kavga anı vatandaş kamerasına yansırken, olayda 2 zabıta görevlisinin darbedildiği öne sürüldü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Marmaraereğlisi Belediyesi, tarım arazileri üzerine inşa edildiği iddia edilen kaçak yapılarla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yıkım kararı alınan yapılardan biri için zabıta ekipleri, iş makinesiyle birlikte Çeşmeli Mahallesi’ne gitti. Yıkıma karşı çıkan yapı sahipleri ile zabıta ekipleri arasında önce tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavga, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir arbedeye dönüştü. Dakikalarca süren kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, kavgayı sonlandırarak tarafları ayırdı. Zabıta görevlilerine saldırdığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si hakkında mahkemece ev hapsi kararı verilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.