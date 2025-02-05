Aydın’ın Didim ilçesine tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen çalışmalarda; Z.S., D.T., Y.E.Ç., A.Y., R.A., F.C., H.A., M.K., B.K. ve G.K. isimli 10 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan araştırma ve aramada; 2 adet jeneratör, 1 adet endoskop yılan kamerası, 60 metre seyyar lamba, 3 adet gaz maskesi, 2 adet merdiven, 50 metre halat, 100 metre seyyar kablo, 47 adet kazı işleminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli süreç devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.