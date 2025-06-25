Afyonkarahisar’da kaçak parfüm ve elektronik satan bir şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul’da ikamet eden G.T. isimli şahsın, çeşitli yollardan temin ettiği gümrük kaçağı parfümeri ve elektronik cihazları satarak maddi kazanç sağladığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın kullandı aracı gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra durdurdu. Araçlarıma yapan ekipler 52 adet çeşitli markalarda parfüm, 12’şer adet kaçak elektronik kol saati, kulaklık ve powerbank ile 47 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayını ardından şahsın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.