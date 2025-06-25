Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sigara bırakma kampanyası kapsamında "Hepimizin Sağlığı İçin" sloganıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik etkinlik düzenlendi.

Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği hekimi Halide Akbulut’un sunumuyla gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idareci ve çalışanları katıldı. Katılımcıların farkındalık düzeylerinin artırılmasının amaçlandığı eğitim sırasında sigara bırakma kampanyasının amacı, tütün ürünlerinin kullanımının zararları, bırakma sürecinde karşılaşılan zorluklar ve baş etme yolları, tütün ürünü bırakma yöntemleri ve bırakmanın faydaları hakkında çeşitli bilgiler verildi.